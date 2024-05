Polizei Siegen-Wittgenstein warnt vor Betrug mit Kryptowährung

Die Masche der Betrüger wirkt täuschend echt: Auf einer Internetseite gibt Berichte oder Interviews mit Prominenten. Sie erzählen von einer schnellen Kapitalanlage in Kryptowährung mit hoher Rendite - und dass davon eigentlich niemand wissen dürfe.

Angeblicher Börsenmarkler wirbt für Investitionen

Wer sich für die Geldanlage interessiert, kann seine Telefonnummer auf einer Webseite hinterlegen. Daraufhin melde sich dann ein angeblicher Börsenmakler, so die Polizei. In Wirklichkeit ist der "Makler" aber ein Betrüger, der Interessierte davon überzeugen will, Geld einzuzahlen.

Auszahlung nur bei größeren Investitionen möglich

Die Betrüger versprechen schnelle Gewinne mit Kryptowährung

Wenn tatsächlich jemand investiert, zahlen die Betrüger zunächst auch kleinere Geldbeträge aus. So wollen sie Vertrauen aufbauen. Sobald Investoren aber größere Geldbeträge ausbezahlt haben wollen, treten Probleme auf. Laut Polizei behaupten die Betrüger dann zum Beispiel, dass die Einlagesumme zu niedrig sei und man noch mehr investieren müsse.

Mehrere Anzeigen bei der Polizei

Bei der Polizei in Siegen-Wittgenstein sind mittlerweile mehrere Anzeigen wegen der Betrugsmasche eingegangen. Sie warnt außdrücklich davor, sich auf Investitionen in Bereichen einzulassen, in denen man sich nicht auskennt. Auch sollte man sich bei Geldanlagen nie unter Druck setzen lassen.

