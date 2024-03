Vorsicht am Geldautomat: Klebestreifen halten das Geld fest

Gleich acht Geldautomaten in Dortmund sind von Manipulationen betroffen und wurden gesperrt. Die Polizei spricht von so genannten Cash-Trapping Fällen: Unbekannte hatten am Ausgabeschacht des Geldautomaten einen Klebestreifen befestigt.

Wenn ein Kunde Geld abholt, kommt nur ein Teil der Scheine aus dem Automaten. Der Rest bleibt am Klebeband im Ausgabeschacht hängen. Sobald der Kunde die Bank verlassen hat, schlagen die Täter zu und holen das am Klebestreifen hängende Bargeld aus dem Automaten.

Weitere Fälle im Kreis Recklinghausen

Eine ähnliche Masche ist in den vergangenen Tagen im Kreis Recklinghausen aufgetaucht. Dabei hatten die Täter eine Veränderung an der Front der Automaten vorgenommen, gleich mehrere Opfer waren auf die Masche hereingefallen. Dabei sollen Kartendaten ausspioniert worden sein. Betroffen waren Geldautomaten in Castrop-Rauxel, Bottrop, Gladbeck, Datteln und Marl.