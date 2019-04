Kirchen, Gewerkschaften, Politiker: Sie alle warnen seit Monaten vor einem Rechtsruck in Europa. Am Freitag (26.04.2019) stellt die Bertelsmann-Stiftung Ergebnisse einer EU -weiten Befragung vor, die sich mit dem Thema beschäftigt. Anlass ist die EU -Wahl, die in einem Monat stattfindet.

"Kein gutes Zeichen für die Demokratie"

Mehr als zwei Drittel der Befragten wissen derzeit lediglich, wo sie ihr Kreuz nicht machen wollen. Das sei kein gutes Zeichen für die Demokratie, meint Robert Vehrkamp, Mitautor der Bertelsmann-Studie: