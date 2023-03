Bertelsmann erzielt höchsten Umsatz der Unternehmensgeschichte

Das Wochen-Magazin Stern wird in Zukunft in Gütersloh gedruckt. Und auch andere Produkte sollen nach der Schließung in Gütersloh in den Druck gehen. Insgesamt hat der Bertelsmann-Konzern im vergangenen Jahr einen Rekord-Umsatz von über 20 Millionen Euro erzielt. Der Gewinn ist etwa gleichgeblieben.

Hohe Konkurrenz zu Streamingdiensten

Vorstandsvorsitzender Thomas Rabe zeigte sich bei der Telefonkonferenz zur Vorstellung des Geschäftsberichts zufrieden. "Die Zahlen zeigen: Der Konzernumbau und die Strategie der vergangenen Dekade zeigen ihre Wirkung" , so der Konzernchef. Dass der operative Gewinn bei 3,2 Milliarden Euro lediglich stagniert, liege auch an den großen Investitionen in die Zukunft. So machen etwa die Streaming-Plattform RTL + und ähnliche Angebote im Ausland noch rund 200 Millionen Euro Verlust im Jahr.

Die Abo-Zahlen steigen aber wie geplant. 2026 will Bertelsmann mit Streaming Geld verdienen und ein bisschen was vom großen Kuchen abhaben, den Branchen-Riesen wie Netflix, Amazon oder Spotify bisher weitgehend unter sich aufteilen.

Vorstandsvorsitzender verteidigt Einstellung von Zeitungen

Auch in das Digitalangebot Stern+ will Bertelsmann investieren. Nach der konzerninternen Übernahme von Gruner und Jahr durch RTL werden gleichzeitig hunderte Stellen gestrichen. Konzernchef Rabe verteidigte nochmal die Entscheidung, etliche Zeitschriften einzustellen und andere zu verkaufen. "Das ist natürlich ein schwieriger Prozess aufgrund der Umstände" , so Rabe.