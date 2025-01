Zu sehr in Erinnerungen schwelgen will der 39-Jährige vor dem Wiedersehen am Samstag aber nicht. "Cottbus hat sich krass weiterentwickelt in der Saison, ähnlich wie wir. Ein paar Muster haben sie noch, aber wir haben uns dann eher um die letzten Testspiele von Cottbus gekümmert und natürlich um die letzten Meisterschaftsspiele."

Kniat warnt vor Cottbusser Offensive

Was Kniat da gesehen hat, hat ihn offensichtlich beeindruckt. "Es wird ein extremer Härtetest ", sagte er. "Wenn man sieht, wie sie die Tore gemacht haben, ist das schon beeindruckend. Das wird eine heftige Aufgabe. Die Offensive ist eine der besten der Liga. Die haben viele Waffen und die gilt es in den Griff zu bekommen."

Der Hauptgrund für den Cottbusser Höhenflug sei jedoch die Eingespieltheit: "Wie viele Aufsteiger haben sie den Vorteil, dass der Kader zusammengeblieben ist. Sie haben jetzt im Winter noch einmal nachgelegt, haben Top-Spieler geholt, und deswegen wird es auf jeden Fall eine harte Nuss werden" , sagte Kniat.

Kaito Mizuta ist zurück in Bielefeld

Beim eigenen Personal hat der ehemalige Verler und Paderborner die Qual der Wahl. Alle Spieler stehen zur Verfügung. Auch Kaito Mizuta ist - etwas überraschend - eine Option. Der Japaner war in der Winterpause für Gespräche mit anderen Vereinen freigestellt und verpasste damit auch die Testspiele. Eine Einigung gab es jedoch nicht und so ist Mizuta zurück in Bielefeld.