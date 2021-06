Zeitzeichen

Reinhard Mohn mit Ehefrau und Nachfolgerin Liz Mohn

Der Konzern-Patriarch selbst zieht sich in den 80er Jahren Zug um Zug aus dem operativen Geschäft zurück. Über die Kontrollgremien, die Stimmrechte sowie die Gesellschafterstruktur bleibt Bertelsmann aber fest in Familienhand. Das Unternehmenskapital liegt in der 1977 gegründeten Bertelsmann-Stiftung, die sich zu einer der mächtigsten Denkfabriken der Bundesrepubliken entwickelt.

Als Reinhard Mohn am 3. Oktober 2009 stirbt, hat seine 20 Jahre jüngere Ehefrau Liz die Zügel der Stiftung und damit des Konzerns bereits fest in der Hand. Im Juni 2021 übergibt sie das Amt der Familiensprecherin in der Bertelsmann Verwaltungsgesellschaft an ihren Sohn Christoph Mohn.