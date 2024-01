Bauernproteste gehen weiter: Vielerorts sind Mahnleuchten geplant

In Ladbergen soll es Freitagnachmittag laut werden. Die Gemeinde im Kreis Steinfurt ist Treffpunkt für eine Großdemonstration im Münsterland: Landwirte, Spediteure und Handwerker haben sich zusammengeschlossen – über 2.000 Teilnehmer sind angemeldet. Die Veranstalter rechnen mindestens mit ebenso vielen Fahrzeugen. Zusammen wollen sie nach Osnabrück fahren, wo am Abend eine Kundgebung geplant ist.

Zwischenziel Flughafen Münster-Osnabrück

Von Ladbergen will die Kolonne mit vielen schweren Fahrzeugen wie Traktoren oder LKW zuerst zum nahegelegenen Flughafen Münster-Osnabrück fahren. Deshalb ist hier mit erheblichen Auswirkungen für den Verkehr zu rechnen. Laut Veranstalter Marcel Tatu seien zwar keine Blockaden geplant, der Verkehr werde aber durch die vielen schweren Fahrzeuge für mehrere Stunden erheblich beeinträchtigt. In Abständen von wenigen Minuten will der Tross über Lengerich, Hasbergen, Hagen und Hellern zum Osnabrücker Zoo weiterfahren. Hier soll auf dem Parkplatz die Kundgebung stattfinden.

An vielen Orten in Westfalen soll der Verkehr nicht gestört werden

An vielen anderen Orten wollen die Bauern bewusst darauf verzichten, den Verkehr zu stören – auch aus Rücksicht auf die vom Bahnstreik der GDL betroffenen Pendler. In Ostwestfalen-Lippe wollen sich viele Bauern an die Ortseingangsschilder an Hauptstraßen stellen. Geplant ist ein stiller Protest, bei dem sie mit Warnblinkern auf ihre Lage aufmerksam machen wollen. Am Samstag ist in Höxter zudem eine Kundgebung geplant. Die Landwirte in Olpe wollen " Berge leuchten lassen ": sie stellen sich mit Traktoren auf markante Anhöhen und schalten ihre Rundumleuchten ein, um sichtbar zu werden.

Mahnleuchten vielerorts in NRW geplant

Ähnliche Mahnleuchten und -feuer planen die Kreisbauernschaften an vielen Orten in NRW , beispielsweise in Köln, Neuss, im Rhein-Sieg Kreis oder Aachen. Alle Aktionen sind Teil der Initiative des Deutschen Bauernverbands unter dem Motto "Zu viel ist zu viel".

