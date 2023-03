Bahnstrecke Münster-Dortmund wird saniert

Insgesamt 15 Millionen Euro werden in die Sanierung investiert. Die Bahn erneuert erinerseits Gleise, Schienen und Weichen. Anderseseits gibt es auch umfangreichere Arbeiten im Hauptbahnhof Lünen. Hier wird der Bahnsteig an Gleis 3/4 barrierefrei, außerdem wird ein Fußgängertunnel verlängert. Genau terminiert ist die Streckensperrung vom 31. März, 21 Uhr bis zum 12. Mai, 21 Uhr.

Auswirkungen auf Fernverkehr

Im Fernverkehr betrifft das besonders zwei Intercities. Die ICE-Linien Hamburg–Münster–Dortmund–Köln–Frankfurt–Stuttgart–München und Hamburg–Münster–Dortmund–Köln–Frankfurt–Mannheim–Basel werden zwischen Münster und Dortmund umgeleitet.

Dadurch fahren einige Züge in Münster früher, andere später ab als gewohnt. Außerdem verlängert sich die Reisezeit. Weiterhin betroffen sind auch der EC 7 und der EC 9. Die Bahn bittet Reisende, sich vorab im Internet zu informieren.

Auswirkungen auf Nahverkehr

Im Nahverkehr fallen die Züge der Regionalbahn 50 zwischen Davensberg und Lünen aus. Stattdessen pendeln Busse. Die halten neben den Bahnhöfen auch an zusätzlichen Haltestellen in den Ortszentren von Ascheberg und Capelle. In den Abendstunden fallen die Züge der RB 50 auch schon in der vorausgehenden Woche, also vom 24. Mär an aus.

