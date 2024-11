OVG-Besetzungsverfahren wird neu aufgerollt

Seit vier Jahren ist die Leitung des Oberverwaltungsgerichts ( OVG ) in NRW nicht besetzt, seit Jahren gibt es juristischen und politischen Streit um die Nachbesetzung. Nun wird das Besetzungsverfahren neu aufgerollt. Das kündigte am Freitag NRW-Justizminister Benjamin Limbach (Grüne) an. Am Vortag war bekannt geworden, dass das NRW-Innenministerium eine für das Verfahren zentrale Beurteilung der Kandidatin, die am Ende den Zuschlag vom Kabinett erhalten hatte, zurückgezogen hatte.