Messer- und Waffenverbot in der Vorweihnachtszeit

In den betroffenen Bahnhöfen sind zu den genannten Zeiten bis in die Nacht zu Heiligabend somit alle gefährlichen Gegenstände verboten, auch wenn sie nicht unter das Waffengesetz fallen. Als Beispiele nennt die Bundespolizei Hieb- und Stoßwaffen wie Beile sowie Messer und auch Luftpistolen.

Immer mehr Waffenverbote in NRW

Für die Polizei bedeutet eine Waffenverbotszone, dass sie dort Menschen ohne Verdacht kontrollieren darf. Im konkreten Fall begründet die Bundespolizei die Maßnahme ausdrücklich auch mit dem mutmaßlich islamistisch motivierten Anschlag von Solingen mit drei Toten.

Innenminister Reul besucht Waffenverbotzone Köln

Allerdings sind die Verbotszonen in NRW auch schon vorher ein Thema gewesen. Die Bundespolizei hat sie seit 2018 knapp 40 Mal zeitlich begrenzt an Bahnhöfen ausgesprochen, zuletzt bei der Fußball- EM und zum Sessionsstart des rheinischen Karnevals.