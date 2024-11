Der Drohnen-Service von Norman Koerschulte in Lüdenscheid hat seit dem Start im Februar eine rasante Entwicklung genommen. Vor neun Monaten hob in Lüdenscheid die erste Paket-Drohne zu einem Linienflug ab. Vom Werkzeughandels-Geschäft in Lüdenscheid quer über die Stadt zu einem Industriebetrieb.

Bis zu 34 Drohnenflüge am Tag

Norman Koerschulte, Morpheus Drohnenlogistik

" Seitdem ist es rasant vorangegangen ", freut sich Norman Koerschulte. Mittlerweile fliegen an manchen Tagen Drohnen bis zu 34 Pakete an die Kunden aus. Die weiteste Lieferung geht bis in die Nachbarstadt Altena. " Mit dem Auto würde die Fahrt dorthin 40 bis 60 Minuten dauern ", weiß Norman Koerschulte. " Mit der Drohne nur 15. "

Die Kunden freuen sich darüber - denn wegen der gesprengten Autobahnbrücke gibt es immer wieder lange Staus in Lüdenscheid. Zumindest auf den Straßen. In der Luft ist der Weg für die Drohnen frei.

Neun weitere Routen in Deutschland

Nach dem Start mit den Drohnenflügen im Sauerland hat Norman Koerschulte sein Geschäft ausgeweitet, eigens das Startup "Morpheus Drohnenlogistik" dafür gegründet. Insgesamt hat er neun Routen in Deutschland genehmigt bekommen, von denen jetzt die nächsten starten.

Drohne soll bis nach Brandenburg fliegen.

So werden in Brandenburg Drohnen in einem dünn besiedelten Gebiet Post ausliefern. Ein Mitarbeiter dort am Startplatz in Welzow muss nur noch die Drohnen am Boden für den Start fertigmachen, die Pakete einklinken – dann übernimmt Lüdenscheid.

Lüdenscheid steuert Drohnen auch in Brandenburg

Drohnen-Leitstand in Lüdenscheid.

Denn gesteuert werden alle Drohnen von dem Leitstand in der Sauerland-Stadt. Pilot Yannick Schmid und seine Kollegen fliegen die Drohnen per Mobilfunk, verfolgen alles übers Internet, landen sie und klinken die Pakete aus.

Wie das funktioniert, wollen die Lüdenscheider heute NRW -Ministerpräsident Hendrik Wüst präsentieren. Der trifft sich bei einem Termin von „Sauerland Initiativ“ in Lüdenscheid mit Unternehmern.

