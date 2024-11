Azubi-Tausch für neue Einblicke in Bielefeld, Köln und Mainz

„ Die Nacht war auf jeden Fall gut “, sagt Lukas Ratgeber und räumt den Wohnanhänger auf, in dem er zurzeit schläft. Der Anhänger steht direkt neben der Bielefelder Dachdeckerei, in dem Lukas Ratgeber und Khalil Bakar ab heute für eine Woche arbeiten.

Khalil Bakar macht beim Azubi-Tausch mit und arbeitet für eine Woche in Bielefeld

Eigentlich arbeitet der eine in Mainz, der andere in Köln. Beim Azubi -Tausch hat sich Khalil Bakar bewusst angemeldet: „ Ich wollte mitmachen und neue Erfahrungen sammeln, für mich ist es etwas ganz Neues .“ Für den angehenden Dachdecker ist es das erste Mal, dass er außerhalb von Köln arbeitet.

Auch ein Chef-Tausch ist geplant

Es ist kurz vor halb sieben als die beiden Azubis ihren Wohnanhänger verlassen und rüber in die Fahrzeughalle gehen. Mehrere Kollegen sind schon da – die Woche startet wie immer mit einer gemeinsamen Runde Tischtennis. Dann werden Lukas Ratgeber und Khalil Bakar ihren Teams und Baustellen zugeordnet.

Eugen Penner ist Geschäftsführer einer der Betriebe, die beim Tausch mitmachen

Beim „ZEP-Team“ lernen insgesamt zwölf Azubis , zwei von ihnen hospitieren in dieser Woche bei den befreundeten Betrieben in Mainz und Köln. Geschäftsführer Eugen Penner hat den Azubi -Tausch mit initiiert: „ Wenn ich an meine Ausbildung zurück gucke, hätte ich mir sowas auch gewünscht “, sagt der gelernte Zimmermann. Er glaubt, dass sowohl die Mitarbeiter als auch die Betriebe profitieren: „ Wir wollen das im nächsten Jahr nochmal mit den Vorarbeitern machen und im übernächsten Jahr ist dann Chef-Tausch! “

Steildach statt Flachdach

An seinem ersten Arbeitstag ist Khalil Bakar mit zwei Kollegen auf einem Steildach in Bielefeld im Einsatz. Bei seinem Betrieb in Köln arbeitet er meistens auf Flachdächern: „ Das hier ist ein komplett anderes Projekt, ein bisschen ungewohnt, hier muss man mehr aufpassen. “ Nach einer kurzen Einweisung trägt der 22-Jährige Werkzeuge mit aufs Dach und hilft direkt beim Dach eindecken. „ Das macht er gut “, sagt Zimmermann Benjamin Saure, „ du könntest auch schon fünf Jahre auf einem Steildach verbracht haben! “

Der First des Dachs ist nach wenigen Stunden schon mit schwarzen Dachziegeln eingedeckt. Khalil Bakar ist zufrieden und freut sich auf die nächsten Tage. „ Das ist was ganz besonderes, dass ich was Neues mache und neue Leute kennenlerne! “ Nach Feierabend ist an einigen Tagen auch schon Programm geplant: Essen gehen mit anderen Azubis oder die Stadt anschauen, denn Khalil Bakar war noch nie in Bielefeld.

