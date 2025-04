Einen guten Morgen aus dem WDR Newsroom wünschen Katja Goebel und Sabine Schmitt.

THEMA DES TAGES

CDU entscheidet über Koalitionsvertrag und Ministerposten • CDU und CSU wollen heute bekannt geben, wen sie als Ministerin oder Minister in eine neue Regierung schicken. Als Außenminister etwa dürfte es auf den Johann Wadephul (CDU) aus Schleswig-Holstein hinauslaufen. Auch für andere Posten sind schon konkrete Namen im Gespräch. Wen die SPD nominiert, entscheidet sich am Mittwoch. In den vergangenen Tagen wurde verstärkt über die Namen diskutiert. Heute Nachmittag entscheidet außerdem ein kleiner Parteitag der CDU über den Koalitionsvertrag für die geplante schwarz-rote Bundesregierung. Während der Verhandlungen mit der SPD hatte es an der CDU-Basis teils heftige Kritik an Parteichef Merz gegeben. Anders als bei der SPD werden bei der CDU aber die Mitglieder nicht befragt. Die CSU hat schon zugestimmt.

Für die Zeit nach seiner Wahl am 6. Mai kündigte Merz rasche Entscheidungen der neuen schwarz-roten Regierung zur Lösung der Probleme in Deutschland an. " Von dem Tag an müssen wir dann aber auch wirklich regieren", sagte er.

WEITERE NACHRICHTEN

Immer mehr Schulverweigerer

Zahl der Schulschwänzer steigt • In NRW steigt die Zahl der Schulschwänzer. Zum Schulstart nach den Osterferien liegen dem WDR erstmals landesweite Zahlen dazu vor. In mehr als 8.000 Fällen wurden im vergangenen Jahr Bußgeldverfahren eingeleitet, weil die Schulpflicht verletzt wurde - im Vergleich zu 2020 ein Anstieg um 45 Prozent. Im Jahr 2020 steckte Deutschland allerdings in der Coronakrise - für Schülerinnen und Schüler bedeutete das Home-Schooling.

Digitaler Fahrzeugschein • Ab heute testen 2.500 Freiwillige den digitalen Fahrzeugschein in der neuen i-Kfz-App. Damit soll die Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen für Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen unkomplizierter werden – ohne Behördengänge und ohne Wartezeiten. Ziel der Testphase ist es, die App zu testen und weiterzuentwickeln. Das Interesse daran ist riesig – die Plätze für die Freiwilligen waren in kürzester Zeit vergeben.

Tödliche Fahrt in Vancouver • Nachdem ein Mann mit einem Geländewagen bei einem Straßenfest in Vancouver in eine Menschenmenge gefahren ist und dabei mindestens elf Menschen getötet hat, geht die Aufklärung weiter. Nach Erkenntnissen der kanadischen Polizei handelte es sich bei dem Vorfall auf einem Straßenfest nicht um einen Terrorakt. Der 30-jährige Fahrer ist polizeibekannt und befindet sich in Gewahrsam. Heute finden in Kanada die Parlamentswahlen statt.

Nordkorea bestätigt Russland-Einsatz • Nordkorea hat erstmals bestätigt, dass es Soldaten nach Russland geschickt hat, um gegen die Ukraine zu kämpfen. Machthaber Kim Jong Un soll im vorigen Jahr den Befehl dazu gegeben haben. Nach Angaben ausländischer Geheimdienste hatte Nordkorea im vergangenen Jahr mehr als 10.000 Soldaten in der Region Kursk im Einsatz.