AWO-Berufskolleg soll von der Stadt Bielefeld übernommen werden

Die drohende Schulschließung ist heute Abend auch Thema beim WDR 5 Stadtgespräch in Bielefeld. Bedroht die Inflation unseren Wohlfahrtsstaat? Über diese Frage wird mit dem Publikum diskutiert, denn die überall steigenden Preise bringen auch soziale Einrichtungen in Bedrängnis.

Die Arbeiterwohlfahrt in Ostwestfalen-Lippe will zum Beispiel nicht nur das Berufskolleg in Bielefeld aufgeben. Auch das AWO-Frauenhaus in Minden und eine Einrichtung für Menschen mit Behinderungen in Löhne sollen aus Kostengründen geschlossen werden.

WDR 5 Stadtgespräch, Donnerstag, 29. September 2022, 20.04 – 21.00 Uhr