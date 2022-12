Irrfahrt durch Münsters Innenstadt: Keine Amokfahrt

Drei Menschen wurden dabei leicht verletzt. Die Irrfahrt begann am Harsewinkelplatz in Münster. Hier folgte der Mann unerlaubt einem Polizeifahrzeug durch eine Sperrstelle. Ein Sicherheitsbediensteter regierte direkt und griff durch das geöffnete Fenster in das Fahrzeug, um den 37-Jährigen an der Weiterfahrt zu hindern. Dieser beschleunigte allerdings seinen Wagen und verletzte den Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes dabei leicht. Den Ermittlungen zufolge touchierte er während der Fahrt eine weitere Person, die leicht verletzt wurde.

Vorbei an zwei Weihnachtsmärkten wurde das Auto erst am Prinzipalmarkt von einem größeren Polizeiaufgebot gestoppt. Die Beamten waren hier, um eine Demonstration abzusichern. Am Prinzipalmarkt erlitt eine Frau eine Panikattacke.