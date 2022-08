Otto-Mania in Werl

Mit 184 Werken ist es die größte Bilderausstellung, die es von Otto Waalkes bisher gegeben hat. In Werl zeigt der in allen Generationen bekannte Komiker seine Bilder, die nicht immer für den großen Lacher, aber immer wieder für ein Schmunzeln sorgen.

Dafür mit verantwortlich: Die bekannten Ottifanten, die immer wieder geschickt auf der Leinwand auftauchen. Meistens am Rande alter Klassiker.

Das Bild kennt fast jeder: Marilyn Monroe steht im Sommerkleid auf der Straße. Nur mühsam kann sie mit ihren Händen das Kleid im Wind bändigen. Diese Szene hat Otto nachgemalt: handwerklich hochwertig. Man merkt, dass er in jungen Jahren Kunst studiert hat.

Otto wäre nicht Otto, wenn es nicht um Spaß gehen würde. Unter dem Sommerkleid sorgen zwei kleine süße Ottifanten für den Luftstrom, der Marilyns Kleid schweben lässt.

Diese Bilder mit der Prise Humor kommen so gut an, dass zur Ausstellungseröffnung in einer Werler Galerie nur geladene Gäste zugelassen werden konnten. Viele der Besucher haben am Ende einen Original-Otto im Gepäck: und dafür viel bezahlt. Das größte Bild wird für mehr als 100.000 Euro angeboten, kleinere Originale sind ab 10.000 Euro zu haben.

Von jedem Exemplar gibt es dann noch limitierte Drucke, die jeweils auch schnell 2.000 bis 5.000 Euro kosten. "Das ist schon der Wahnsinn,“ gibt Otto unumwunden zu. Und fügt dann im WDR-Interview grinsend hinzu: "Ich kaufe mir lieber einen Udo Lindenberg, der ist billiger.“

Dass Otto in Werl ausstellt, ist kein Zufall. Der Galerist Heinz Walentowski hat Otto als Maler entdeckt- so wie zuvor schon Udo Lindenberg. "Heinz hat mir gesagt, lass und das doch ausprobieren. Ich habe gar nicht gedacht, dass das funktionieren kann.“ Aber des funktioniert hervorragend.

Das Publikum liegt dem 74-Jährigen seit mehr als einem halben Jahrhundert zu Füßen – ob bei seinen Live-Auftritten in den ganz großen Hallen, in Kinofilmen oder als Synchron-Sprecher.

Und auch in Werl funktioniert die Otto-Manie: Mit einem "Hallo Werl“ geht er auf die Bühne in einem kleinen Festzelt neben der Galerie: Hundertfach schallt "Hallo Otto zurück.“ Otto genießt den Auftritt, lässt sich feiern, gibt unermüdlich Interviews, lässt sich fotografieren, signiert seine Bilder.

Zehn Stunden lang steht er im Rampenlicht – danach ist seine Stimme trotz mehrerer Tassen Ostfriesentee ganz weg, aber Otto strahlt. "Ich weiß, dass ich der Galerie hier viel zu verdanken habe,“ sagt der stolz. Von der Größe der Ausstellung ist er selber überrascht. "Irre, was ich in den letzten Jahren alles so gemalt habe.“

Über die Otto-Ausstellung in Werl berichten wir auch am 29.08.2022 in der Lokalzeit Südwestfalen im WDR Fernsehen.