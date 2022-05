Gespräche mit Bundespolitikern: Neue Hoffnung in Würgassen

Hoher Besuch aus Berlin: Zwei Staatssekretäre haben mit Bürgerinitiativen, Anwohnern und Politikern vor Ort gesprochen. Seit Jahren wird für ein ordentliches und transparentes Standort-Auswahlverfahren gestritten. Auf dem Gelände des früheren Kernkraftwerks Würgassen soll ein Atommüll-Zwischenlager entstehen.

Es sei die Aufgabe, sich über die Verfahren in der Vergangenheit ein Bild zu machen, so Christian Kühn von den Grünen, der als Staatssekretär nach Beverungen geschickt wurde. Dazu müsse man mit den Betroffenen sprechen. Und deswegen haben sich am Dienstag Bürgerinitiativen, Anwohner und Akteure aus der Politik in der Beverunger Stadthalle getroffen. Ergebnisoffen, sagten die Staatssekretäre.

Video starten, abbrechen mit Escape Doch kein Atom-Zwischenlager in Würgassen? Lokalzeit OWL. . 18:37 Min. . Verfügbar bis 31.05.2022. WDR. Von Marcus Rinke, Elke Vieth.

Hoffnungsvoller Beginn eines Prozesses

Nach dem Gespräch zeigte sich Beverungens Bürgermeister, der ein transparenteres Standortauswahlverfahren fordert, hoffnungsvoll:

„Wir fühlen uns anders mitgenommen, als das vorher der Fall war und ich habe da jetzt große Hoffnung auch in die Spitze des Bundesumweltministeriums.“ Hubertus Grimm, Bürgermeister in Beverungen

Bisher schien bereits klar zu sein, dass am Standort des ehemaligen Kernkraftwerks Würgassen ein Zwischenlager für schwach- und mittelradioaktiven Müll gebaut werden soll. Dort soll der Atommüll vom Rückbau der Kernkraftwerke aus ganz Deutschland erst einmal gesammelt und später ins Endlager nach Salzgitter transportiert werden. Ein gerade in Auftrag gegebenes Gutachten soll jetzt erst einmal klären, ob das überhaupt notwendig ist.