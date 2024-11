In diesem Jahr soll der Adventsmarkt größer denn je werden. Zum ersten Mal gibt es neben dem regulären Verkauf der selbst hergestellten Holzspielsachen auch Verkaufshütten im Außenbereich mit regionalen Anbietern. Auch für weihnachtliche Musik ist an diesem Tag gesorgt.

Die Inhaftierten haben Spaß an der Arbeit für den Markt

„ Der Adventsmarkt ist nicht nur eine Möglichkeit, die handwerklichen Fähigkeiten der Inhaftierten zu präsentieren, sondern auch ein Schritt in Richtung gesellschaftlicher Integration “, so Ludger Schröder, Werkdienstleiter der Spielzeugwerkstatt.

„ Es ist dieses Jahr eine Art Tag der offenen Tür. Die Besucher bekommen neben der Möglichkeit, unsere Artikel zu kaufen auch die Chance, Einblicke in den Alltag der JVA zu erhalten. Die Inhaftierten sind an dem Tag auch da und helfen die Sachen zu stellen und zu beraten. Wir freuen uns auf viele interessante Gespräche. “, so Schröder weiter.

Besucher bekommen zum ersten Mal Einblicke in die JVA

Hier wird fleißig aufgebaut bis es losgeht.

Erstmals wird es auch einen Rundweg durch die unterschiedlichen Räumlichkeiten der JVA geben. So auch durch die Werkstätten. Mehr als 5.000 Holzspielzeuge wurden hier von den Inhaftierten angefertigt. Alles in Handarbeit.

Benjamin ist Inhaftierter der JVA. Er war das ganze Jahr über mit den Vorbereitungen für diesen Tag beschäftigt. Er freut sich auf das anstehende Event.

„ Man merkt auf jeden Fall das, was im Raum ist. Das sich alle schon ein bisschen freuen. Auch viele Angehörige kommen zu diesem Weihnachtsmarkt und dann will man auch, dass es im Gesamten schön aussieht. Man achtet auch auf jedes Detail “, so Benjamin.

Spielsachen ganzjährig erhältlich

Der diesjährige Adventsmarkt ist am 30.November in der Zeit von 11 bis 18 Uhr für alle Interessierten geöffnet. Aus technischen Gründen ist nur Barzahlung möglich.

Wer am Adventsmarkt selbst keine Zeit hat, der kann die handgefertigten Holzspielsachen auch im separaten Verkaufsraum der JVA zu folgenden Zeiten erwerben:

Ganzjährig montags bis donnerstags von 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr geöffnet, freitags von 10:00-13:00 Uhr.

In der Adventszeit vom 01.12. - 10.12.2024 öffnet der Verkauf zusätzlich:

Montags bis donnestags von 12:00 bis 18:00 Uhr, sowie freitags und samstags von 10:00 bis 13:00 Uhr.

WDR-Reporterin vor Ort

JVA Attendorn

