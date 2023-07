Hochauflösende Kameras werten im Lippstädter Freizeitbad "CabrioLi" alle Bewegungen in den Becken aus. Entdeckt die KI einen möglichen Unfall, alarmiert sie die Smartwatch des Schwimmmeisters.

Die Software überwacht bis zum Boden des Beckens

Die in Israel entwickelte Spezialsoftware rechnet die Lichtbrechung der Wasseroberfläche aus und kann so das Becken bis zum Boden überwachen. Das funktioniert so gut, dass die KI inzwischen auch in anderen Bädern bundesweit eingesetzt wird. In Bochum und Witten soll die Software jetzt getestet werden.

Software warnt per Smartwatch

" Dann gibt es Alarm mit Vibrationsalarm und dem akustischen Piepen. Dann kann die Rettungskraft losrennen kann und schauen, worum es geht ", erklärt Christian Kuhn vom "CabrioLi". Auf der Uhr sieht der Schwimmmeister oder die Schwimmmeisterin genau, wo er oder sie im Becken nachsehen soll.

Dort ist das Schwimmbecken schematisch dargestellt. Wo die KI einen Unfall vermutet, leuchtet ein roter Punkt. Dazu gibt es noch drei Fotos zur besseren Orientierung.