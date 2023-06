Keine Schwimmmeister - dafür Security in Wuppertal

Wenige Freibäder in Wuppertal

Das Freibad Vohwinkel ist eins von drei Freibädern in Wuppertal, die aktuell geöffnet sind. Alle drei werden von Vereinen betrieben. Das städtische Bad Mählersbeck wird umgebaut und soll nach Angaben der Stadt 2024 wieder öffnen.

Eine Pommes gehört zum Freibadbesuch wie Sonnencreme. Im vergangenen Jahr gingen sechs Tonnen über die Theke.

Damit wird auch klar, warum sich Ehrenamtliche wie der Vorstand Torsten Langewiesche im Freibad engagieren. "Selbst wenn man keine Lust mehr hat, sagen die Leute in Vohwinkel, ist das gut, dass ihr weitermacht" , erzählt Langewiesche. "Für Jugendliche gibt es nicht mehr so viel in unserem Stadtteil" , sagt der ehrenamtliche Rettungsschwimmer Tobias Müller.

Rettungsschwimmer und Security in einem

Um den Betrieb im Freibad Vohwinkel aufrecht zu erhalten, investiert der Verein in diesem Jahr Geld. Es werden Securityleute angemietet, die zugleich Rettungsschwimmer sind. "Damit schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe" , sagt Langewiesche mit Blick auf Vorfälle mit randlierenden Gästen in den vergangenen Jahren.

Die Stadt unterstützt den Verein finanziell. Das wird auf Dauer aber nicht reichen. Und so wird sich auch in der kommenden Saison die Frage stellen, wer den Dienst am Beckenrand übernehmen wird.

Zu wenig Schwimmmeister - und mehr Handgreiflichkeiten