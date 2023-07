Freibäder kämpfen mit Personalmangel

Duisburger Freibäder öffnen wieder

In Duisburg hat die Stadt schon im Winter angefangen, nach neuen Rettungsschwimmern zu suchen. Weil es auf dem Arbeitsmarkt mehr Angebote als verfügbare Bademeister gibt, hat die Stadt die Arbeitsbedingungen verbessert. Rettungsschwimmer bekommen jetzt zum Beispiel unbefristete Verträge und Zulagezahlungen.

Mittlerweile hat die Stadt Duisburg neues Personal gefunden. Dadurch kann das Hallenbad "Rhein-Ruhr-Bad" nun ab Montag wieder öffnen. Das Personal, was sich eigentlich um das Rhein-Ruhr-Bad kümmert, war im Juni in das Freibad nach Homberg versetzt worden. So konnte das Freibad nach langer Pause am 23. Juni in die Saison starten.