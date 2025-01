Geschützter Demenzbereich in Geriatrie in Krefeld-Hüls • Im April 2022 durfte das Helios Klinikum einen Förderbescheid über knapp vier Millionen Euro für das Helios Cäcilien-Hospital Hüls entgegennehmen. Diese Summe ist seitdem in die Erweiterung und den Ausbau der Hülser Geriatrie geflossen. Die neue geriatische Station hat eine Besonderheit: ein geschützter Demenzbereich. Nun geht die neue Station mit insgesamt 31 Betten in Betrieb. Eingeladen sind Minister Karl-Josef Laumann und Oberbürgermeister Frank Meyer.

Oscar-Nominierungen werden veröffentlicht • Wegen der Großbrände in Los Angeles mit zahlreichen Toten und Zerstörungen wurde die Bekanntgabe der Oscar-Nominierungen auf heute verschoben. Ab circa 14.30 Uhr deutscher Zeit wissen wir, wer in diesem Jahr Chancen auf die Filmpreise hat. "Die Saat des heiligen Feigenbaum" ist der offiziell eingereichte Beitrag aus Deutschland. Die Gala soll am 2. März stattfinden.

DAS WETTER IN NRW

Nebel auf einem Feldweg in Solingen

Erst Regen, Schnee und Glätte, später schöner • Am Morgen regnet es in Westfalen und auch am Rhein gibt es einzelne Schauer. Ab 600 bis 400 Metern fällt Schnee. Ab Mittag ziehen sich Regen und Schnee allmählich nach Südwestfalen und Ostwestfalen-Lippe zurück. Am Nachmittag sind in den östlichen Regionen noch ein paar Regen- und Schneeschauer unterwegs, während sich sonst neben einigen Wolken kurz die Sonne zeigen kann. Am Abend kommt aber westlich des Rheins neuer Regen auf. Die Temperaturen liegen zwischen 0 und 7 Grad, dazu weht ein böiger Südwestwind.