Draußen ist es kalt, drinnen gemütlich: Eine gute Zeit, sich schonmal um den Sommer-Urlaub zu kümmern. Doch der Flug an einen hübschen Strand könnte dieses Jahr teurer werden. Die Steuern und Gebühren sind in Deutschland weiter gestiegen. Und zwar so hoch, dass Ryanair-Chef Michael O'Leary Deutschland gar einen "Luftfahrt-Friedhof" nannte.

Tatsächlich erholt sich der deutsche Luftfahrt-Markt längst nicht so gut von der Corona-Delle wie viele europäischen Nachbarn. Laut Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen ( ADV ) erreichte Deutschland im Jahr 2024 nur 84 Prozent der Flugbewegungen des Vor-Corona-Niveaus. Griechenland liegt aber bei 118 Prozent, Portugal bei 109 und Spanien bei 107 Prozent. In diesen Ländern wird also mehr geflogen als vor der Pandemie.

Ein deutscher Flughafen ist teurer als ein spanischer

Woran liegt das? Glaubt man den Flughafenbetreibern, dann ist die hohe Abgabenlast in Deutschland ein Problem. Tatsächlich, so hat es das Team vom Plusminus-Podcast berechnet, sind die Standortkosten in Deutschland bis zu sechsmal höher als zum Beispiel in Barcelona. Das liegt auch an der Luftverkehrsteuer, auch Ticketsteuer genannt. Die erheben neben Deutschland auch Frankreich und Großbritannien, nicht aber Spanien, Portugal oder die deutschen Nachbarländer Schweiz und Polen.