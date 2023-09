Gigaset ist insolvent

Der Festnetztelefon- und Smartphone-Hersteller Gigaset mit Sitz in Bocholt ist pleite. Das Unternehmen teilte am Dienstagabend mit, es habe am Amtsgericht Münster einen Insolvenzantrag wegen Zahlungsunfähigkeit eingereicht.

Konzernchef: Zu sehr auf Telefone gesetzt

Das Unternehmen will sich selbst sanieren und hat deshalb ein Insolvenzverfahren in Eigenregie beantragt. Grund für die Pleite sei "ein unerwarteter und erheblicher Umsatzrückgang im zweiten Halbjahr". Die Nachfrage habe sich weiter abgeschwächt, Gigaset sei daher das Geld ausgegangen.

Der zu Jahresbeginn von Bosch gekommene Vorstandschef Magnus Ekerot machte das ehemalige Management für die Schieflage verantwortlich: "Gigaset ist es während der letzten Jahre nicht gelungen, den Rückgang im Kerngeschäft mit Schnurlostelefonen zu kompensieren." Diese "ungesunde und einseitige Geschäftsausrichtung" habe zu der misslichen Lage beigetragen.

Betrieb geht erst einmal weiter

Neben Telefonen stellt Gigaset auch Rauchmelder und Alarmanlagen her. Noch vor wenigen Jahren war das Unternehmen ein Teil des Siemens-Konzerns. Der Standort in Bocholt existiert schon mehr als 80 Jahre. Nach Unternehmensangaben steht Gigaset für Telekommunikation "Made in Germany".

Die heutigen finanziellen Probleme hatten sich schon vor zwei Wochen angekündigt: das Unternehmen korrigierte seine Jahresprognosen deutlich nach unten. Für die etwa 850 Beschäftigten soll der Betrieb normal weiter gehen, sollte das selbst erarbeitete Sanierungskonzept vom Insolvenzgericht akzeptiert werden.