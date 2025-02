Iserlohn Roosters – Kopf-an-Kopf-Rennen im Abstiegskampf

Auf der Zielgerade der Saison zittern die Sauerländer wie schon im vergangenen Jahr um den Klassenerhalt. In der letzten Saison gelang den Iserlohnern nach einer spektakulären Aufholjagd mit einer tollen Siegesserie im Januar noch vorzeitig aus eigener Kraft der Klassenerhalt. Mit den Top-6-Mannschaften aus Mannheim und Köln erwarten die Roosters auswärts harte Brocken und das möglicherweise schwerste Restprogramm.

Mannheim zuletzt mit einem Durchhänger

Nächster Gegner im Abstiegskampf ist der Tabellen-3. Mannheim, der sich nach sechs Auswärtssiegen in Folge zuletzt Bremerhaven mit 3:5 geschlagen geben musste. Dabei wirkte Mannheim besonders in der Defensive unsicher und agierte unkonzentriert. Die Adler war zuletzt Mitte Januar am Seilersee zu Gast, sie besiegten Iserlohn mit 4:2.