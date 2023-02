Können Roboter Verschüttete retten? THW-Experten simulieren Erdbeben-Einsatz in Wesel

Am Nachmittag wird der Niederrhein ein Sammelpunkt für Katastrophenschutz-Experten aus ganz Europa und Japan sein. Grund ist ein Erdbebeneinsatz in Wesel, der eigens vom THW simuliert wird. Bei der Übung werden Drohnen und Roboter Verschüttete in Trümmern orten und retten.

Drei Einsatzkräfte sagen Übung ab und helfen stattdessen in der Türkei

Der Termin auf einem Übungsgelände des Technischen Hilfswerks Wesel ( THW ) ist schon lange geplant - angesichts des Erdbebens im türkisch-syrischen Grenzgebiet habe es eine schlimme Aktualität bekommen, so eine Sprecherin. Drei Einsatzkräfte hätten ihre Teilnahme in Wesel abgesagt und seien stattdessen zur Unterstützung in die Türkei gereist.