Betteln in der Weihnachtszeit: Was erlaubt ist und was man geben sollte

"Die Menschen wissen selbst am besten, was sie brauchen. Verzeihen sie mir den Vergleich. Aber das ist so ein bisschen wie früher, wenn die Großmutter gesagt hat: Hier hast du fünf Mark oder fünf Euro, aber kauf dir was Vernünftiges und gib nicht alles auf einmal aus. (...) Das steht uns nicht zu, wenn ein Mensch so in Not ist, dass er sich nicht anders zu helfen weiß als zu betteln."

Frank Zittlau, Diakonisches Werk Bochum