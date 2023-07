Obdachlos oder wohnungslos – 7 Projekte, die helfen

In einzelnen Städten, wie zum Beispiel Berlin, Hamburg oder Solingen, gibt es Busse, die im Hochsommer und im tiefsten Winter durch die Stadt fahren, um die Menschen mit notwendigen Dingen zu versorgen. Die Helfer:innen versorgen sie bei Hitze mit Wasser, Sonnencreme und schützender Kleidung und bei Kälte mit wärmenden Getränken, Speisen und Schlafsäcken.

2. Obdachlose zeigen ihre Stadt bei einer Stadtführung

Wie sehen Obdachlose eine Stadt? Diese etwas andere Perspektive auf das urbane Leben zeigen einige ehemals Obdachlose auf speziellen Führungen. Hier werden nicht die klassischen Sehenswürdigkeiten für Tourist:innen vorgestellt, sondern Orte, die für obdachlose Menschen wichtig sind.

Dabei zeigen sie auch, mit welchen Problemen und Schwierigkeiten ein Mensch ohne Unterkunft jeden Tag zu kämpfen hat: Wo geht man auf Toilette? Wo kann man günstig sein Hab und Gut einschließen? Wo gibt es Angebote zum Waschen? Wo bekommt man Trinkwasser? Das zeigt zum Beispiel Stadtführerin Melanie in Bonn.

Sie war einst selbst obdachlos und ist nicht die einzige, die solche Touren anbietet. Organisiert werden die Führungen vom Verein "Stadtstreifen", der das Projekt gegründet hat. Ähnliche Führungen gibt es auch in Köln, Dortmund oder Berlin.

3. Kostenloser Haarschnitt für Bedürftige

Die "Barber Angels" tragen Rockerjacken und heißen "Lady Grey", "Papa Bär" oder "Miraculix". Sie sind Friseurinnen und Friseure mit einer Mission: Wohnungs- und Obdachlosen kostenlos die Haare zu schneiden. Also denjenigen, die sich das normalerweise nicht ohne Weiteres leisten können. Als "Barber Angels", also Barbier-Engel, gehen sie in Wohneinrichtungen oder Bahnhofsmissionen.

Ein Friseur aus Baden-Württemberg hatte 2016 diese Idee. Mittlerweile haben die Barber Angels rund 400 Mitglieder in ganz Europa. Die Friseurinnen und Friseure nutzen ihr Handwerk, um ohne Gegenleistung Gutes zu tun. Während des kostenlosen Haarschnitts entstehen oft Gespräche und Bekanntschaften. Und der Blick in den Spiegel, nachdem Haare und Bart wieder in Form sind, ist jedes Mal ein Erlebnis.

4. Eine Bank für alle statt feindselige Architektur in der Stadt

"Hostile Architecture" – feindselige Architektur: Mit dieser Architektur sollen Menschen aus dem öffentlichen Raum ferngehalten werden. Dazu gehören Bänke mit Stahlbügeln, auf die man sich nur setzen, aber nicht legen kann. Ein anderes Beispiel sind Spikes auf Luftschächten oder unter Brücken.

Stefano Boeri, Architekt aus Mailand, hat einen Gegenentwurf entwickelt: Eine Bank als Kunstprojekt. Er nennt sie "eine Bank für die, die ein Heim haben, und für die, die keins haben".