78.350 Menschen galten in NRW 2022 als wohnungslos. Die Dunkelziffer dürfte jedoch deutlich höher liegen. Gründe sind neben der angespannten Situation auf vielen Wohnungsmärkten auch Altersarmut und steigende Preise bei Energieversorgung und Lebensmitteln.

Wohnungslos ist nicht automatisch obdachlos

Dabei bedeutet wohnungslos nicht auch zwangsläufig, dass die Menschen kein Dach über dem Kopf haben. Viele leben bei Freunden oder in Notunterkünften. Die Betroffenen haben aber keinen eigenen Mietvertrag.

Eine Anlaufstelle, die wohnungslose Menschen immer wieder aufsuchen, sind Bahnhofsmissionen – wie zum Beispiel in Paderborn. Täglich werden hier über 120 Menschen mit Nahrung, Medikamenten, Fahrkarten, Kleidung oder Schlafsäcken versorgt. Die Menschen, die zumeist am Rande der Gesellschaft stehen, werden hier ernst genommen, die Helfenden nehmen sich Zeit für sie.

Steigender Bedarf an Betreuung und Versorgung

Die Anzahl derjenigen, die Hilfe suchen, steigt stetig. Bei der Paderborner Bahnhofsmission wurden vor zwei Jahren noch etwa 30 Menschen pro Tag betreut. Heute sind es rund viermal so viele. Längst sind es nicht mehr nur Menschen ohne eigene Wohnung. Auch Menschen, die von Altersarmut bedroht sind oder psychische Probleme haben, suchen hier Hilfe.

Und die wird über das ganze Jahr benötigt. "Dass Wohnungslose nur im Winter stark gefährdet sind, ist ein Vorurteil," sagt Klaus Krampitz, Leiter der Beratungsstelle für wohnungslose Menschen in Wuppertal. Alkohol, Dehydrierung und Hitzschlag seien als "Gefahren des Sommers" ein ebenso großes Risiko. Nicht an jedem Ort gebe es bereits öffentliche Wasserspender in ausreichender Menge.

Landesweite Aktionen zum Tag der Wohnungslosen

Am heutigen Tag gibt es in vielen Städten Veranstaltungen, um auf die Situation der Wohnungslosen aufmerksam zu machen und Perspektiven für die Zukunft zu schaffen. In Aachen zum Beispiel findet ein gemeinsames Grillfest mit wohnungslosen Menschen und Gästen aus der Verwaltung und Politik der Stadt und Städte-Region Aachen statt.

Über die verschiedenen Aktionen berichten wir auch im WDR Hörfunk und im WDR Fernsehen in der Lokalzeit ab 19:30 Uhr.