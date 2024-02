Ein Jahr Cell Broadcast: Warndienst erfolgreich gestartet

219 Warnmeldungen gingen in dem Jahr deutschlandweit über Cell Broadcast an die Bevölkerung. Die meisten gab es laut BBK in NRW , gefolgt von Rheinland-Pfalz und Bayern. Meistens ging es um Brände und damit verbundene Gefahren wie Brandgase.

Warnungen vor Bränden, Wetter, Bombenfunden

Anfang November wurden zum Beispiel die Menschen in Solingen via Cell Broadcast vor einem Großbrand gewarnt. Jede fünfte Warnung über den neuen Kanal hatte in seinem ersten Jahr mit Naturgefahren und Wetterereignissen zu tun. Dazu gehört unter anderem die Warnung vor extremem Glatteis zuletzt im Januar.

Gut jede zehnte Cell Broadcast-Meldung warnte nach Angaben der Behörde mit Sitz in Bonn vor einem Munitionsfund. Das war zum Beispiel Ende September in der Stadt Kleve der Fall.

Wichtige Warnmittel-Erweiterung

Das BBK sieht in Cell Broadcast "eine bedeutende Erweiterung der in Deutschland verwendeten Warnmittel wie Sirenen, Radio und Fernsehen oder Warn-Apps." Eine Umfrage der Behörde nach dem bundesweiten Warntag im letzten Jahr hat ergeben, dass mehr als 70 Prozent der Befragten bei dem Test über Cell Broadcast erreicht wurden.