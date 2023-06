Sind Wärmepumpen zu laut? Das ist dran an der Kritik

Egal ob es eine zu hohe Pflanzenhecke ist oder die Mülltonne ein paar Zentimeter auf fremdem Grundstück steht - Streit unter Nachbarn gibt es wegen allen möglichen Dingen. In Zukunft könnte ein weiterer Anlass immer häufiger vorkommen. Denn wenn in den kommenden Jahren vermehrt Wärmepumpen zum Heizen genutzt werden, steigt vor allem in dicht bebauten Gebieten die Gefahr von Nachbarsschaftsstreit wegen Lärmbelästigung. Die eingebauten Ventilatoren arbeiten nämlich nicht ganz geräuschlos, wenn sie Luft aus der Umgebung ansaugen. Und sobald dem Nachbarn oder der Nachbarin das Geräusch vom Grundstück nebenan zu laut vorkommt, ist Streit quasi vorprogrammiert.

Ganz aktuell leiden Anwohner im Kölner Stadtteil Ehrenfeld unter einer Wärmepumpe auf dem Nachbargebäude. Vor allem nachts reiße sie das laute Gerät aus dem Schlaf, heißt es.