Neue Landesbauordnung: Weniger Bürokratie, mehr Pflicht und ein Verbot

Von einem " Update " spricht Scharrenbach, entschlossener klingt da der Grüne Koalitionspartner, dessen Fraktionschefin Wibke Brems davon spricht, dass man jetzt mit der Energiewende "ernst macht ".

Dabei freut die Grünen vor allem die Solardachpflicht, die ab 2026 alle Dächer betrifft, die in irgendeiner Form saniert, neu gebaut oder errichtet werden. Der Gesetzesentwurf regelt die im Koalitionsvertrag angepeilte Pflicht.

Die Solardachpflicht kommt