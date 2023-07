Vogel abgeschossen: Twitter heißt jetzt „X“

Wer das nur für Kosmetik hält, wird schnell umdenken müssen. Denn die Domain x.com verweist bereits auf Twitter – was darauf hindeutet, dass sich auch der Name ändern wird. " Bald werden wir der Twitter-Marke Adieu sagen und, allmählich, all den Vögeln ", notierte Musk in seinem Twitter-Account. Musk hegt schon lange eine gewisse Vorliebe für das "X": Sein Weltraumunternehmen hat er schlicht "SpaceX" getauft.

Elon Musk hat eine besondere Sympathie für "X"

Schon nach Übernahme des Kurznachrichtendienstes für rund 44 Milliarden Dollar im vergangenen Oktober hatte der Tech-Unternehmer verkündet, der Kauf von Twitter sei " ein Beschleuniger für die Schaffung von X, der Alles-App ". Diesen Plan scheint er jetzt durchziehen zu wollen.

TSNFKAT: " The Social Network, formerly known as Twitter" .