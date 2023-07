Wer Twitter nutzen will, bei dem erscheint unter Umständen entweder die Fehlermeldung " Etwas ist schiefgelaufen. Probiere, es erneut zu laden ”. Oder aber "Sorry, aber du hast das Zugriffslimit erreicht. Bitte warte einen Moment und versuche es erneut. " Grund sind vorübergehende Lesebeschränkungen, die das Unternehmen nun eingeführt hat.

Mit der Maßnahme wolle das Social-Media-Netzwerk auch gegen ein "extremes Ausmaß" von Datensammlungen vorgehen, teilt Twitter-Eigentümer Elon Musk am Samstag auf der Plattform mit. Diese sei vorübergehend und notwendig, um dem " extremen Ausmaß an Datenabschöpfung und Systemmanipulation " entgegenzuwirken, so Musk. Was er damit konkret meint, führte er nicht aus.

Diese Beschränkungen kündigt Musk an

Nutzer sollen in Zukunft nur noch eine beschränkte Zahl an Beiträgen lesen können:

Verifizierte Nutzer sollen künftig pro Tag 6.000 Tweets lesen dürfen.

Nicht verifizierte Nutzer dürfen demnach nur 600 Tweets pro Tag lesen.

Und erst kürzlich angemeldete nicht verifizierte User können nur 300 Tweets pro Tag lesen.

Verifizierte Nutzer zahlen einen monatlichen Betrag für das Verifikations-Häkchen. Eine echte Verifizierung gibt es dabei nicht, nur eine Telefonnummer wird bestätigt. Nicht verifizierte Nutzer zahlen nichts.