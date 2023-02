Vier-Tage-Woche: Test in Großbritannien erfolgreich - Modell auch für uns?

Mehr Produktivität, weniger Krankheitsfälle, weniger Kündigungen. Das ist - kurz zusammengefasst - das Ergebnis des wissenschaftlich begleiteten Pilotprojekts in Großbritannien. Daran haben Unternehmen aus dem Finanzsektor, der IT - und Baubranche, der Gastronomie und dem Gesundheitswesen teilgenommen. 56 von 61 wollen die Vier-Tage-Woche beibehalten.

Politik hält sich raus

Der erfolgreiche Test heizt auch in Deutschland die Diskussion um die Vier-Tage-Woche wieder an. Die Politik hält sich in der Frage meistens zurück und verweist auf die Tarifautonomie, bei der Unternehmen und Gewerkschaften aushandeln, wie viel gearbeitet wird - und nicht die Politik. Auch Holger Schäfer vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln hält das in einer Analyse für angebracht: Die Frage der Kombination von Arbeitszeit und Entgelt solle man auch weiterhin den Tarifparteien überlassen.