Kommt die Vier-Tage-Woche? Teilnehmer für Pilotprojekt gesucht

Macht eine Vier-Tage-Woche Arbeitnehmende konzentrierter und motivierter?

Wobei Vier-Tage-Woche nicht gleich Vier-Tage-Woche ist. Das Pilotprojekt, für das nun Teilnehmer gesucht werden, setzt explizit auf eine Vier-Tage-Woche, bei der die Arbeitszeit reduziert wird, Gehalt und angestrebte Leistung aber gleich bleiben sollen. Bei anderen Modellen geht mit weniger Arbeitszeit auch weniger Lohn einher. Und es gibt noch eine weitere Variante: Hierbei wird an vier Tagen etwas mehr gearbeitet, um dann am fünften Tag die geleisteten Mehrstunden durch Freizeit auszugleichen.

Befürworter wie etwa SPD -Chefin Saskia Esken sind überzeugt: Wer nur an vier Tagen in der Woche arbeiten muss, ist konzentrierter und motivierter bei der Sache - und erfüllt seine Vorgaben auch in der geringeren Zeit noch erfolgreich. Doch es gibt auch Gegner der Vier-Tage-Woche. Zum Beispiel Holger Schäfer vom Institut der deutschen Wirtschaft. Gegenüber dem WDR verweist er auf den Arbeits- und Fachkräftemangel, den es hierzulande in vielen Branchen gebe. " Wenn ich sowieso schon in einer Branche mit Arbeitskräfte-Knappheit arbeite und dort jetzt auch noch die Arbeitszeit verkürze, dann nimmt die Dramatik der Knappheit deutlich zu ", so Schäfer. Das Arbeitskräftepotential werde aus demographischen Gründen immer kleiner. Eine Situation, die sich in den kommenden Jahren deutlich verschärfen werde.

IG Metall setzt auf längere Sicht auf die Vier-Tage-Woche

Und was sagen die Gewerkschaften? Die IG Metall etwa macht sich für die verkürzte Arbeitswoche stark. Ihr Argument: Eine bessere Balance von Arbeits- und Freizeit sei notwendig, damit Industrie und Handwerk für junge Fachkräfte attraktiv blieben. Konkret in Tarifverhandlungen brachte die IG Metall das vorerst nur für die Stahlindustrie auf den Tisch, verfolgt das Thema nach Worten des scheidenden Gewerkschaftschefs Jörg Hofmann aber als

langfristiges Ziel. Auf längere Sicht müsse dieses Arbeitszeitmodell allen Beschäftigten ermöglicht werden, sagte der scheidende Gewerkschaftschef Jörg Hofmann der FAZ , stehe aber nicht heute oder morgen auf der Tagesordnung.

Pilotprojekt soll in diesem Jahr starten

Doch zurück zum Experiment Vier-Tage-Woche: Intraprenör hat sich zum Ziel gesetzt, mehr als 50 Unternehmen in Deutschland von einer freiwilligen Teilnahme am Projekt zu überzeugen. Noch in diesem Jahr soll auch der sechsmonatige Testzeitraum beginnen. Innerhalb dieses Zeitraums können teilnehmende Unternehmen Intraprenör zufolge auf Experten zurückgreifen, neue Methoden lernen und mit den anderen Arbeitgebern in den Austausch gehen. Auch Kontakte zu Unternehmen, die bereits dauerhaft auf die Vier-Tage-Woche umgestellt haben, sollen ermöglicht werden. Die wissenschaftliche Auswertung übernimmt die Universität Münster.