Mobiles Schwimmbad für das Münsterland

Dass sich hierin ein Schwimmbad verbirgt, ist auf den ersten Blick nicht zu sehen. In dem riesigen Übersee-Container wurden früher Frachten über die Meere geschifft, heute können sich darin Kinder behutsam ans Wasser gewöhnen. Bis zu acht Personen haben in dem drei mal neun Meter großen Becken im Inneren Platz für Schwimmübungen. "Gerade für Anfänger ist ein großes Becken gar nicht notwendig" , findet Wolgang Brüning vom Schwimmverein in Rheine, "für die ersten Einheiten ist der Schwimmcontainer ideal."

Hier in Rheine bietet der Schwimmverein in den nächsten sechs Wochen Unterricht im rollenden Swimming Pool an. Dann zieht das mobile Schwimmbecken weiter. Nächster Halt ist Warendorf. In diesem Rhythmus geht es in den nächsten beiden Jahren quer durchs Münsterland. Seit Sommer konnten sich die Kommunen als Standorte bewerben.

Schwimmoffensive der NRW-Landesregierung

Ministerpräsident Wüst startete das Projekt in Düren.

Das neue Schwimmbecken in Rheine ist einer von fünf Containern, den die Landesregierung in den nächsten Jahren durch NRW schickt - einen für jeden Regierungsbezirk. So sollen möglichst viele Kinder ans Schwimmen herangeführt werden. Rund drei Millionen Euro investiert die Landesregierung für das Modellprojekt: Damit kann sie den Bau und Betrieb der fünf Container für fünf Jahre finanzieren. Die Kommunen können die mobilen Schwimmbecken kostenlos nutzen, auch die Kosten für die Schwimmanfänger-Kurse sind abgedeckt.

Schwimmcontainer sind günstige Alternativen zu Bädern

Die mobilen Schwimmcontainer sind transportabel und in wenigen Stunden aufgebaut.