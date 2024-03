"Viel größere Fortschritte" - Schwimmen lernen in den Ferien

In den Osterferien macht Yaroslav hier im Hallenbad Münster-Mitte seinen zweiten Schwimmkurs. Sein großes Ziel: Er will sicher schwimmen können. Zehn Unterrichtsstunden in einer kleinen Gruppe - durch das Förderprogramm der Landesregierung ist der Unterricht für alle bezahlbar: Eine Stunde kostet nur einen Euro.

DLRG und Schwimmvereine bieten die Kurse vor Ort an

Möglich ist dieses Programm, weil sich die Schwimmvereine vor Ort engagieren. In Münster ist die DLRG aktiv. Maren Kopka leitet heute den Kurs. Sie macht die Übungen vor, zeigt den Kindern die Techniken und gibt ihnen im Wasser Sicherheit.

Maren Kopka von der DLRG leitet den Ferienschwimmkurs in Münster

Die Fortschritte der Kinder über 10 Tagen zu sehen, sei für sie einfach ein tolles Gefühl. " Das ist jedes Mal eine Freude, wenn ich einem Kind ein Abzeichen geben kann und sagen kann: Du hast es geschafft, du bist jetzt Schwimmer! " Deshalb brauche es mehr solcher Angebote. In Münster zum Beispiel könnten die Vereine die Anfragen nach Kursen nicht decken, einige Kinder warten über ein Jahr auf einen Platz.

Du hast es geschafft, du bist jetzt Schwimmer! Maren Kopka, DLRG Münster

Ferienangebote bieten bessere Betreuung als der Schulunterricht

Mit elf anderen Kindern zieht Yaroslav weiter vorsichtig seine Bahnen im Nichtschwimmer-Bereich. Damit er den bald verlassen kann, bekommt er viel Unterstützung. Maren Kopka ist deshalb nicht alleine. Drei Kinder betreuen jeweils ein Kind eins zu eins. Eine vierte Schwimmlehrerin passt auf die anderen Kinder auf.

Viel Einzel-Betreuung beim Ferienschwimmkurs im Hallenbad Münster-Mitte