Verpackungsmüll: Wie Bund und Städte dagegen vorgehen

Schon früh in der Nacht sind in vielen Großstädten die öffentlichen Mülleimer schon kaum noch zu erkennen. Sie reichen kaum aus, um die Flut an Pizzakartons, Kaffeebechern, Döner-Tüten und Plastikgeschirr aufzunehmen.

In Düsseldorf will man dieses Problem mit zusätzlichen Mülltonnen angehen, zum Beispiel in Parks, allerdings nicht in der Altstadt. " Natürlich will die Tonnen keiner vor dem Laden stehen haben ", sagt Altstadtwirt Daniel Vollmer. Stattdessen hat die Stadt Mülldetektive eingesetzt, die illegale Müllentsorgung aufspüren sollen.