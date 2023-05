Essen und Trinken to go: Sollen Verkäufer Verpackungssteuer zahlen?

Ein Kaffee to go, Pommes in der Pappschachtel, der Burger in Styropor eingepackt: Essen und Getränke auf die Hand machen das Leben in vielen Momenten angenehm - zurück aber bleiben Berge von Müll. Allein 2,8 Milliarden Einwegbecher werden in Deutschland jeden Tag gefüllt und später weggeworfen - das sagt die Deutsche Umwelthilfe DUH.

Die Stadt Tübingen wollte das so nicht länger hinnehmen. Seit Anfang 2022 sind dort je 50 Cent für Einweggeschirr und Einwegverpackungen sowie 20 Cent für Einwegbesteck fällig, höchstens aber 1,50 Euro. Zahlen müssen diesen Obolus die Verkäufer der Speisen und Getränke: Bäckereien, Burgerketten, Dönerläden beispielsweise. In Tübingen betrifft das nach Angaben der Stadt rund 440 Betriebe.

McDonald's hatte gegen die Steuer geklagt

Klagte gegen die Steuern: McDonalds