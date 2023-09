Verkehrsminister tagen: Keine Lösung im Hickhack Deutschlandticket in Sicht

Etwa zehn Millionen Menschen nutzen das Deutschlandticket und schon jetzt gibt es Statistiken, laut denen die Fahrgastzahlen bei Bussen und Bahnen steigen. Von allen Seiten wird deshalb von einem Erfolg gesprochen. Doch anstatt sich darüber zu freuen, dass der Politik in diesen Tagen auch mal etwas gelingt, wird seit Wochen über die Zukunft des 49-Euro-Tickets gestritten. Die Fronten wirken verhärtet. Und mittlerweile steht sogar das Aus für das Deutschlandticket im Raum.

Streit ums Geld fürs Deutschlandticket

Am Donnerstag treffen sich deshalb die Verkehrsminister und -ministerinnen der Länder zu einer virtuellen Sondersitzung. Thema: die strittige Finanzierung. Denn daran könnte das viel gelobte Ticket schon bald scheitern.

Vor dem Start hatten sich Bund und Länder geeinigt, dass sie von 2023 bis 2025 jeweils 1,5 Milliarden Euro zahlen. Mit den insgesamt drei Milliarden jährlich sollen die Verkehrsunternehmen die Verluste ausgleichen, die bei ihnen durch das Deutschlandticket entstehen. Denn andere Tickets, die bisher verkauft wurden und deutlich teurer sind, werden jetzt nicht mehr nachgefragt. Es fehlen also Einnahmen.

Bunderverkehrsminister Volker Wissing