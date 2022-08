VDV rechnet mit Preiserhöhungen

Das 9-Euro-Ticket hatte für Juni, Juli und August für jeweils neun Euro Monatsgebühr die Fahrt in allen öffentlichen Nahverkehrsmitteln in Deutschland ermöglicht. Ab September gilt dann wieder die alte Tarifstruktur. Wagner kündigte an, dass es zum Teil Preiserhöhungen geben werde. Angesichts der Energiekrise leide auch die Branche unter Kosteneinsparungen.

Solzialverband VdK dringt auf schnelle Lösung