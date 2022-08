Nachfolge-Ideen für das 9-Euro-Ticket: Pendeln für 29 Euro im Monat

Die Bundesländer sind laut Verkehrsministerkonferenz-Chefin Maike Schaefer (Grüne) bereit, ein Nachfolgeangebot zum 9-Euro-Ticket mitzufinanzieren. Grundvoraussetzung für eine solche Entscheidung wären aber Fakten, die Bundesminister Volker Wissing bisher schuldig bleibt“, sagte die Bremer Mobilitätssenatorin Schaefer dem „RedaktionsNetzwerk Deutschland“ (RND) heute. „

Doch es gäbe noch jede Menge offener Fragen, zählt Schaefer auf: „Wie teuer wäre ein Nachfolgeticket? Gilt es bundesweit? Wie hoch soll konkret der Länderanteil sein? Wenn Minister Wissing schon im September ein Nachfolgeticket am Start haben will, sollte er jetzt schleunigst liefern, so Schaefer.“

Durch ganz Deutschland für 49 Euro?

Ideen für die mögliche Preisgestaltung eines günstigen Nachfolgetickets gibt es schon. So schlagen die Grünen zum Beispiel ein Regionalticket für 29 Euro im Monat vor, das dann für ein ganzes Bundesland oder für zusammenhängende Regionen wie Berlin-Brandenburg gelten soll. Ein bundesweites Ticket könnte laut Grünen-Vorschlag dann 49 Euro kosten.