9-Euro-Ticket: Wie geht es ab September weiter?

Personal und Material seien durch den Ansturm überlastet. Als echte Alternative sieht Burkert einen deutlichen Ausbau des Nahverkehrs mit günstigen Preisen. Die Kleinstaaterei müsse aufhören und man müsse deutschlandweit ein einheitliches Preissystem hinkriegen.

Bündnis aus Parteien und Gewerkschaften will für Ticket demonstrieren