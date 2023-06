Verdi: Warnstreik im Groß- und Außenhandel in NRW

Bestreikt werden unter anderem das Rhein-Ruhr-Lager von Edeka in Meckenheim und das Rewe-Zentrallager in Köln-Langel.

Ob der Streik Auswirkungen für die Verbraucher haben wird, ist unklar: Verdi sagt, dass man den Warnstreik in den Supermarkt-Regalen merken wird - gerade auch in Verbindung mit dem Feiertag an Fronleichnam. Ein Rewe-Sprecher hat hingegen mitgeteilt, die Waren seien diese Woche rechtzeitig an die Märkte ausgeliefert worden.

Kundgebung in Bochum

In Bochum ist am Mittwochvormittag eine zentrale Streikveranstaltung geplant. Zu der Kundgebung würden etwa 1.800 Beschäftigte aus 51 Betrieben erwartet, teilte die Gewerkschaft mit.