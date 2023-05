Streik im Einzel- und Großhandel: Einkaufen in NRW könnte heute länger dauern

Wenn heute Geschäfte in der Innenstadt geschlossen bleiben oder der Einkauf im Supermarkt mehr Zeit in Anspruch nimmt, dann liegt das am NRW-weiten Streik im Groß- und Einzelhandel. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten für Mittwoch zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Zu einer zentralen Kundgebung am Mittwoch in Düsseldorf würden rund 4.000 Streikende aus dem ganzen Bundesland erwartet, berichtete die Gewerkschaft.

Mit dem landesweiten Warnstreik will die Gewerkschaft ihren Forderungen in den laufenden Tarifverhandlungen Nachdruck verleihen. Die bisherigen Angebote der Arbeitgeber gingen angesichts der hohen Inflation an der Realität vorbei, sagte Verdi-Verhandlungsführerin Silke Zimmer. Verdi hatte in den vergangenen Woche bereits in einzelnen Regionen in NRW zu Warnstreiks im Einzelhandel aufgerufen, nun gilt die Aufforderung landesweit.