Drei Stimmen für Kamala Harris, drei für Donald Trump. Während Amerika und der Rest der Welt noch rätseln, wie die US-Wahl 2024 wohl ausgeht und Wahllokale in den USA noch geschlossen sind, steht am Dienstagmorgen unserer Zeit in dem winzigen Dorf Dixville Notch im Nordosten der USA schon ein Ergebnis fest. Im Rest der USA wird es wohl noch sehr viel länger dauern.

Warum geht es in Dixville Notch zackzack? In dem kleinen Ski-Ort nahe der Grenze zu Kanada sind nur sechs Bewohner wahlberechtigt. Sie gaben schon um kurz nach Mitternacht am Dienstag (06.00 Uhr MEZ ) ihre Stimme ab. Bei so wenigen Wahlberechtigten dauert dann die Auszählung nicht lange.

Ergebnis wird nicht so ernst genommen

Der Gleichstand der Stimmen für die demokratische Kandidatin Harris und ihren republikanischen Herausforderer Trump in Dixville Notch spiegelt das Ergebnis das extrem enge Rennen um das Weiße Haus wider. Ganz so ernst wird das Ergebnis trotzdem nicht genommen.