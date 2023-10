Zu viele Studierende an der Uni Münster - nur eine von mehreren Pannen bundesweit

Die Uni Münster hätte Maßnahmen ergriffen, um die zusätzlichen Studierenden unterzubringen, sagte Uni-Sprecherin Kathrin Kottke im WDR-Radio. Es würden zusätzliche Räume zur Verfügung gestellt, Veranstaltungen gesplittet, doppelt abgehalten oder über Bildschirme gestreamt. Außerdem hätte die Uni zusätzliche Hilfskräfte etwa für die Klausuren und mehr Tutoren für die Betreuung der Studis eingeplant. In den Bibliotheken könnte es eventuell eng werden, räumte sie ein: Dort seien die Plätze ohnehin rar.

Zu viele Medizinstudierende in Frankfurt

Zu viele Studierende gab es auch an der Goethe-Universität in Frankfurt

An der Uni Münster sei ein solcher Fehler noch nie zuvor passiert, beteuert die Hochschule. Dennoch war das nicht der erste Fall dieser Art. Auch an der Goethe-Universität Frankfurt waren 2022 insgesamt 282 Studienplätze mehr vergeben worden, als vorhanden - in den Fächern Medizin und Zahnmedizin. Grund war ein "Übertragungsfehler" an die Stiftung für Hochschulzulassung gewesen, wie die Uni damals mitteilte. Da es gerade in diesen Fächern offenbar wenig Spielraum für Improvisation gibt, musste die Uni einen großen Teil der Zulassungen für das Wintersemester 2022/2023 wieder zurücknehmen. Hunderte angehende Studierende waren geschockt.

Nachdem die Kultusministerkonferenz eingeschaltet worden war, sollten die Betroffenen auf andere Universitäten deutschlandweit verteilt werden. Im Oktober teilte die Uni dann mit, dass alle einen Studienplatz bekommen hätten - teils in Frankfurt, teils in anderen Städten. Die 31 betroffenen Zahnmedizin-Bewerberinnen und -Bewerber konnte die Uni Frankfurt am Ende doch noch selber unterbringen.

Sechs Betroffene klagten gegen die Uni, das Frankfurter Verwaltungsgericht gab ihnen Recht. Eine Rücknahme aller Zulassungsbescheide sei rechtswidrig gewesen. Die Goethe-Universität legte Beschwerde beim Hessischen Verwaltungsgerichtshof in Kassel ein, wurde dort aber zurückgewiesen.

Schon im Wintersemester 2013/14 waren in Frankfurt 56 Medizinstudierende zu viel immatrikuliert worden - wegen eines Berechnungsfehlers. Nach der erneuten Panne im vergangenen Jahr sei der Zulassungsfehler " genau analysiert und die daraus abgeleiteten Maßnahmen für das aktuelle Verfahren umgesetzt worden ", teilte die Hochschule jetzt mit. Es seien Schnittstellen reduziert und eindeutige Freigaberegeln umgesetzt worden. Außerdem werde künftig konsequent "das Mehraugenprinzip im Freigabeverfahren " angewendet.

Armin Laschet und die verlorengegangen Klausuren

"Notizen gemacht": Der spätere Ministerpräsident Armin Laschet 2015 mit Erklärungsversuchen

Für Schockmomente und Ärger bei Studierenden sorgten aber auch schon andere Pannen: Fast vergessen, aber keineswegs unspektakulär ist der Fall des Armin Laschet. Bevor der damalige CDU-Landeschef Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen wurde, war Laschet Dozent für Politikwissenschaften an der RWTH Aachen. Dort ließ er auch Klausuren schreiben. Nach einer Prüfung im Sommer 2014 ging offenbar ein kompletter Satz Klausuren verloren - " auf dem Postweg" , wie es damals hieß.

Um die Panne nicht auffliegen zu lassen, gab Laschet seinen Studierenden dennoch Noten für die abhanden gekommenen Klausuren - auf der Basis von " Notizen ", die er sich zuvor im Seminar gemacht habe. 2015 flog der Vertuschungsversuch auf, weil auch Studierende, die gar nicht mitgeschrieben hatten, plötzlich ein Note bekamen: Für 28 Klausuren hatte Laschet nachträglich 35 Noten konstruiert.

Studierende protestieren: "Herr Laschet, wo ist meine Klausur"