Am Samstagabend kam es zu einem dramatischen Verkehrsunfall zwischen Wuppertal-Beyenburg und Remscheid-Lennep. Der Fahrer des Autos befuhr die Schwelmer Straße in Richtung Beyenburg, stieß kurz vor Frielinghausen mit einem Baum am Fahrbahnrand und einem entgegenkommenden Traktor zusammen. Bei dem Aufprall blieb die Beifahrertür am Mähwerk der Landmaschine hängen, der Tacho des Pkw blieb bei mehr als 140 km/h stehen - erlaubt sind dort 70 km/h.

Autofahrer bewusstlos zusammengebrochen

Der Autofahrer war beim Eintreffen von Ersthelfern bereits bewusstlos hinter dem Lenkrad zusammengebrochen. Ein Großaufgebot von sechs Freiwilligen Feuerwehren und den Berufsfeuerwehren aus Remscheid und Wuppertal rückten an, da zunächst die genaue Ortslage unklar war. Während die Remscheider Kräfte den lebensgefährlich verletzten Mann aufwändig aus dem Wrack schnitten, stellten die Wuppertaler Kräfte den Brandschutz sicher und unterstützten den Remscheider Rettungsdienst.

Ein nachgeforderter Rettungshubschrauber brachte den Mann nach einer Erstversorgung vor Ort in eine Klinik nach Köln. Dort musste er noch am Abend notoperiert werden. Ein spezielles Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei Dortmund rückte an und sicherte bis tief in die Nacht alle Unfallspuren. " Ein Wunder ist es, dass der Mann lebend aus diesem Blechknäuel gerettet werden konnte ", berichtete die Feuerwehr noch am Unfallort. Laut Polizei schwebt er noch immer in Lebensgefahr. Die genaue Unfallursache ist noch unklar.

