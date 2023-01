Ukrainischer Innenminister stirbt bei Hubschrauberabsturz

Erste Bilder zeigen, wie der riesige Rotor eines Hubschraubers mitten in einer dicht bebauten Häuserzeile zwischen Trümmern und Autos liegt. Bei dem Hubschrauber soll es sich um einen Rettungshubschrauber gehandelt haben, der in einem Vorort von Kiew in der Nähe eines Kindergartens abgestürzt sei. Unter den Opfern ist nach Polizeiangaben der ukrainische Innenminister Denys Monastyrskyj.

Auch Kinder unter den Toten

Bei dem Absturz in der Kleinstadt Browary habe es laut Polizeiangaben mindestens 18 Tote gegeben. Unter den Toten seien auch der Vize-Innenminister Jehwhenij Jenin und ein Staatssekretär. Neun der Toten sollen im Hubschrauber gesessen haben. Außerdem sollen mehrere Kinder unter den Opfern sein. Die Absturzursache ist noch unbekannt.

Über dieses Thema berichten wir im WDR am 18.01.2023 auch im Hörfunk in den Nachrichten um 10 Uhr und im Fernsehen bei WDR aktuell 12.45 Uhr.